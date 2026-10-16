Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası’nda 4 milli sporcu ana tabloya yükseldi

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre başkent Lübliyana'da gerçekleştirilen organizasyonda; Ece Haraç, Sibel Altınkaya, Abdullah Talha Yiğenler ve Görkem Öçal, ana tabloda mücadele etme hakkı kazandı.

Ana tabloda Ece Haraç, Elizabeta Samara ile eşleşirken Sibel Altınkaya'nın rakibi Sara Tokic oldu. Abdullah Talha Yiğenler, Tomislav Pucar ile Görkem Öçal ise Joao Geraldo ile karşılaşacak.

Organizasyon, 18 Ekim'de sona erecek.

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