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Anasayfa Spor Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda 4 milli sporcu ana tabloya yükseldi

Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda 4 milli sporcu ana tabloya yükseldi

Yayınlanma Tarihi: 16.10.2026 08:28

Slovenya'da düzenlenen Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda tekler kategorisinde 4 milli sporcu ana tabloya yükseldi.

Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası’nda 4 milli sporcu ana tabloya yükseldi

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre başkent Lübliyana'da gerçekleştirilen organizasyonda; Ece Haraç, Sibel Altınkaya, Abdullah Talha Yiğenler ve Görkem Öçal, ana tabloda mücadele etme hakkı kazandı.

Ana tabloda Ece Haraç, Elizabeta Samara ile eşleşirken Sibel Altınkaya'nın rakibi Sara Tokic oldu. Abdullah Talha Yiğenler, Tomislav Pucar ile Görkem Öçal ise Joao Geraldo ile karşılaşacak.

Organizasyon, 18 Ekim'de sona erecek.

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Slovenya
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