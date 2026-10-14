TOSFED Mali Genel Kurulu yapıldı

Federasyonun 9. mali genel kurulu, Ankara'daki bir otelde yapıldı.

Divan başkanlığını Mitat Ülküden'in yaptığı genel kurulda, faaliyet ve denetim raporları ibra edildi. 2027-2028 yıllarına ilişkin tahmini bütçeler de görüşülerek karara bağlandı.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, yaptığı konuşmada, İstanbul Park'ın işletmesinin federasyona geçmesinin bir dönüm noktası olduğunu belirterek "TOSFED İstanbul Park'ın yarattığı katma değerin, tüm camiamıza yansımaya başladığını görmek bizlere mutluluk ve gurur veriyor. Nitekim bu gelişme Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın da ülkemize dönüşünde çok önemli bir mihenk taşı oldu. F1'in yarattığı sinerji ve değerle, sporumuzun tüm branşlarını hep birlikte daha da ileriye götüreceğiz." ifadelerini kullandı.

F1 Türkiye Grand Prix'sine 2027'den itibaren 5 yıl ev sahipliği yapacak İstanbul Park'ta kapsamlı bir yenileme çalışması yürütüldüğü bilgisini veren Üçlertoprağı, "Tesiste bakanlığımızın çatısı altında çok kapsamlı bir yenileme ve modernizasyon çalışması yapıyoruz. Pistin içine uluslararası bir karting pisti de inşa edilecek. Böylece geleceğin şampiyonlarını da yetiştirme şansını yakalayacağız." dedi.

2019'dan bu yana TOSFED'i yöneten Üçlertoprağı, finansal açıdan sağlam temellere oturan, uluslararası yarış camiası nezdinde saygı ve takdirle karşılanan, tribünlerde seyirci rekorları kıran, yeni karting pistlerini camianın hizmetine sunan, yurtdışındaki sporcuları neredeyse her hafta ülkeye kupalar kazandıran ve dünya şampiyonları çıkaran bir federasyona dönüştüklerini söyledi.

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