Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kırıkkale'ye kazandırılan Merkez Yeni Spor Salonu'nun açılış töreninde sporun tabana yayılması ve gençlerin aktif spor yaşamına katılımı konusunda önemli mesajlar verdi. Modern standartlarda inşa edilen tesis, açılışının hemen ardından 2026 Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası finaline ev sahipliği yaparak ilk büyük organizasyonunu gerçekleştirdi. Ziraat Bankkart ve Galatasaray Madeş Mobilya takımları arasında oynanan karşılaşma, yeni salonun kapasitesini ve modern altyapısını sergileme fırsatı sundu. Bakan Bak, Bakanlık olarak gençlerin sporla iç içe olması için yoğun çalışmalar yürüttüklerini ve bu çabaların sistematik şekilde devam ettiğini vurguladı.

Törende konuşan Bakan Bak, yetenekli gençlerin, sporcuların ve antrenörlerin ülke sporuna kazandırılması için kapsamlı projeler hayata geçirdiklerini açıkladı. "Bu güzel, genç, dinamik, sporcu arkadaşlarımızın içerisinden, gelecekte Avrupa şampiyonları, dünya şampiyonları, olimpiyat şampiyonları, bizleri gururlandıracak sporcularımız çıkacak" diyen Bak, geleceğe yönelik umutlarını ve güvenini dile getirdi. Bakanlığın sporculara sunduğu maddi ve manevi desteklerin kapsamının genişletileceğini belirten Bak, gençlerle birlikte spor altyapısının daha da güçlendirileceğini ve bu yatırımların artarak süreceğini ifade etti.

Kırıkkale'deki yeni spor salonu, modern tesisleri ve teknolojik altyapısıyla bölgenin spor kapasitesine önemli bir katkı sağlayacak. Bakan Bak, sporcuların ve antrenörlerin sergilediği performansı takdir ederek, bu tür şampiyonaların ve modern tesislerin sadece sporun gelişmesine değil, aynı zamanda kardeşliğin ve toplumsal dostluğun pekişmesine de katkı sağlayacağına inandıklarını söyledi. Gençlerin gösterdiği azim, gayret ve çalışmanın kendilerini gururlandırdığını belirten Bak, bu başarıların Türkiye sporunu daha da ileriye taşıyacağını ve gelecek nesillere ilham kaynağı olacağını vurguladı.

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