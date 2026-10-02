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Anasayfa Spor Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 16. yarışı için Japonya'da piste çıkacak

Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 16. yarışı için Japonya'da piste çıkacak

Yayınlanma Tarihi: 02.10.2026 09:14

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 16. yarışı olan Japonya Grand Prix'sinde yarışacak.

Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP’de sezonun 16. yarışı için Japonya’da piste çıkacak

Japonya'nın Tochigi eyaletindeki 4,8 kilometrelik Motegi Pisti'nde gerçekleştirilecek 16. etabın sıralama turları, yarın TSİ 04.50'de, sprint yarışı ise TSİ 09.00'da yapılacak.

Yarış, 4 Ekim Pazar günü TSİ 08.00'de 24 tur üzerinden koşulacak.

MotoGP tarihinin ilk Türk motosikletçi ünvanını taşıyan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, ilk 15 etapta topladığı 18 puanla genel klasmanda 21. sırada bulunuyor.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Jorge Martin (İspanya): 306

2. Marc Marquez (İspanya): 294

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 264

4. Pedro Acosta (İspanya): 234

5. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 230

21. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 18

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Japonya Red Bull Marc Marquez
Fikriyat

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