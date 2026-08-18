Türkiye'nin genç judo yetenekleri, 20-23 Ağustos tarihleri arasında Ekvador'un Guayaquil kentinde düzenlenecek Ümitler Dünya Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek. Türkiye Judo Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 62 ülkeden 475 sporcunun katılacağı bu prestijli organizasyonda ay-yıldızlı formayı 7 kadın ve 5 erkek olmak üzere toplam 12 milli judocu temsil edecek. Dünya Judo Federasyonu tarafından organize edilen şampiyona, ümit kategorisindeki en yetenekli sporcuların bir araya geldiği yılın en önemli organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor.

Kadın kategorisinde 40 kiloda Elçin Karakazan ve Havva Sena Tokmak, 44 kiloda Yağmur Yılmaztürk ve Sema Nur Yüksel, 63 kiloda Duru Yılmaz, 70 kiloda Döne Melike Özbudak ve +70 kiloda Hatice Tuana Balcı tatamiye çıkacak. Erkek kategorisinde ise 50 kiloda Süleyman Doğru, 60 kiloda Ramazan Aykut Gür, 66 kiloda Yiğit Erdal Günuğur, 73 kiloda Tahsin Efe Yılmaz ve 81 kiloda Hasgül Efe Tolu Türkiye'yi temsil edecek. Milli takım kadrosu, yıl boyunca yapılan ulusal ve uluslararası müsabakalardaki performansları değerlendirilerek özenle belirlenmiş, her sikletin en güçlü isimleri seçilmiş durumda.

Şampiyonada bireysel müsabakalar tamamlandıktan sonra 23 Ağustos'ta karma takım müsabakaları gerçekleştirilecek. Bu format, farklı sikletlerden kadın ve erkek sporcuların birlikte mücadele ettiği, takım ruhunu ön plana çıkaran heyecan verici bir yarışma biçimi sunuyor. Genç judocularımız, dünya çapındaki rakipleriyle mücadele ederek Türk judosunun geleceğini parlak bir şekilde temsil etme fırsatı bulacak. Türkiye, son yıllarda judo branşında gösterdiği yükseliş trendini bu şampiyonayla da devam ettirmeyi hedefliyor.

Ekvador'da yapılacak bu önemli organizasyon, ümit kategorisindeki sporcular için büyük bir deneyim olacak. Guayaquil'in modern spor tesisleri ve tropik iklimi, sporcular için farklı bir yarışma ortamı sunacak. Bu şampiyonadan elde edilecek başarılar ve tecrübeler, genç judocularımızın gelecekte büyük kategorilerde daha büyük başarılara imza atması için önemli bir basamak oluşturacak. Türkiye Judo Federasyonu yetkilileri, genç kadronun bu organizasyondan madalyalarla dönmesi için yoğun bir hazırlık süreci yürüttüklerini ve sporcuların en iyi şekilde desteklendiğini belirtiyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.