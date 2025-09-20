Neredeyse Beni de Mahvedecektin! - Dostluğun Ebedi Akıbete Etkisi

3 /5 Allah’ın Rızasına Götüren Arkadaşlıklar













➡ Ayette bizlere anlatılmak istenen mesele çok açık: Kiminle beraber olduğunuza dikkat edin! Yanımızdakiler bizi Allah'a mı yaklaştırıyor, yoksa uzaklaştırıyor mu? Ya da biz çevremizi Allah'a mı yaklaştırıyoruz, yoksa uzaklaştırıyor muyuz?

➡İnsanoğlu çok çabuk etkilenir. Ailemizi örnek alır, arkadaş çevremize uyum sağlar, hayran olduğumuz kişileri taklit ederiz. Arkadaş meclisinden inanılmaz hızlı bir şekilde etkileniriz; çünkü dışlanmak, sorun çıkaran veya aykırı olarak görülmek istemeyiz. Buna karşı çıkanlar olsa da gerçek budur.

➡Kalbimizi açtığımız her kişi, yolumuzu da belirler. Takip ettiğimiz sosyal medya hesapları, hayranlık duyduğumuz ünlüler, dinlediğimiz şarkıların sözleri… Tüm bunlar, farkında olsak da olmasak da hayat yolumuzu şekillendirir ve bazen çıkmaz sokaklara sürükleyebilir.

➡Bu noktada kendimize gelebilmek için şu üç basit soruya samimiyetle cevap vermeli ve maneviyatımıza açılan temizliği önce çevremizdekilerden başlatmalıyız:

- Ben kimlerden etkileniyorum?

- Onların hayatı beni Allah'a yaklaştırıyor mu, yoksa uzaklaştırıyor mu?

- Kıyamet günü yan yana dirildiğimizde birbirimize şükür mü edeceğiz, yoksa "Beni de helâk edecektin!" mi diyeceğiz?

➡ Unutmamalıyız ki önce kendimize dönüp bakmalıyız ve "Neden beni de uyarmadın, elimden tutmadın?" diye ağlayanlardan mı olacağımızı düşünerek hesaplaşmalıyız. Nitekim biz de fark etmeden, çevremizdekileri mahvolmuşların arasına katabiliriz; kendimizle birlikte…