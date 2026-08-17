Kırgızistan’da 51 bin kişilik stadyumun inşası tamamlandı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te uluslararası standartlara uygun, 51 bin seyirci kapasiteli yeni stadyumun yapımı tamamlandı.

Stadyum yetkililerinden edinilen bilgiye göre, modern mimarisi ve altyapısıyla ülkenin en büyük spor tesisi olma özelliğini taşıyan stadyum, kullanıma hazır hale getirildi.

Başkent Bişkek'in güneyinde yer alan stadyum, uluslararası futbol müsabakalarının yanı sıra büyük ölçekli kültürel etkinliklere ve törenlere de ev sahipliği yapacak.

Geleneksel keçe çadır motiflerinden esinlenilerek tasarlanan dev kompleksin çevresinde son rötuşlar yapılıyor.

Stadyum kompleksinde geniş otopark alanları, sporcu eğitim merkezleri, VIP ağırlama salonları ve alışveriş merkezleri yer alıyor.

Bu dev kompleks, kapılarını ilk kez "31 Ağustos Kırgızistan Bağımsızlık Bayramı"nda düzenlenecek 6. Dünya Göçebe Oyunları'nın görkemli açılış töreniyle aralayacak.

Uluslararası standartlara uygun inşa edilen stadyumun resmi açılışının ise 5 Ekim'de yapılacağı duyuruldu.

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