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Voleybol: 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası

Yayınlanma Tarihi: 16.08.2026 10:31

Yarı finalde Tayvan'ı 3-0 yenen Türkiye, finalde ABD'nin rakibi oldu

Voleybol: 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası

17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Şili'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlı ekip, başkent Santiago'daki organizasyonun yarı finalinde Tayvan ile karşılaştı.

Rakibini 25-15, 25-22, 25-22'lik setlerle 3-0 yenen milli takım, şampiyonada finale yükseldi.

Milliler, finalde yarın TSİ 02.00'de ABD ile karşılaşacak.

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Şili
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