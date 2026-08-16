Voleybol: 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası
Yayınlanma Tarihi: 16.08.2026 10:31
Yarı finalde Tayvan'ı 3-0 yenen Türkiye, finalde ABD'nin rakibi oldu
17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Şili'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlı ekip, başkent Santiago'daki organizasyonun yarı finalinde Tayvan ile karşılaştı.
Rakibini 25-15, 25-22, 25-22'lik setlerle 3-0 yenen milli takım, şampiyonada finale yükseldi.
Milliler, finalde yarın TSİ 02.00'de ABD ile karşılaşacak.
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