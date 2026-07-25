Türk yelken sporunda tarihi bir başarı! Polonya'nın Sopot kentinde düzenlenen Techno293 Plus (rüzgar sörfü gençlik) Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcularımız muhteşem bir performans sergileyerek toplam 8 madalya kazandı. Organizasyonda 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile kürsüye çıkan ay-yıldızlı yelkenciler, Türk sporuna gurur yaşattı.

Şampiyonada en dikkat çeken isimlerden biri Defne Eğrilmez oldu ve bir altın madalya kazanarak zirvede yer aldı. Nilda Elvin Evin ise 2 altın madalya ile organizasyonun yıldızı olurken, Bozok Balcı hem altın hem de bronz madalya kazanarak çift başarıya imza attı. Gümüş madalya kazanan Berk Pala ve Elisa Özer de kürsüdeki yerlerini alırken, Alya Güneş Canan bronz madalya ile madalya sayısını artırdı.

Techno293 Plus kategorisinde gösterilen bu başarı, Türk yelken sporunda yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor. Genç sporcuların Avrupa çapındaki bu performansı, gelecek için umut vaat ediyor ve Türkiye'nin su sporlarındaki yükselişini gözler önüne seriyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.