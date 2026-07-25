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Yelkende Avrupa Şampiyonası'ndan 8 Madalya ile Döndük

Yayınlanma Tarihi: 25.07.2026 08:57

Türk yelken sporu Avrupa'da fırtına estirdi! Polonya'nın Sopot kentinde gerçekleştirilen Techno293 Plus Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcularımız tarihi bir başarıya imza attı. Rüzgar sörfü gençlik kategorisindeki organizasyonda ay-yıldızlı yelkenciler toplam 8 madalya kazanarak kürsüyü adeta işgal etti. Nilda Elvin Evin 2 altın madalya ile şampiyonanın yıldızı olurken, Defne Eğrilmez ve Bozok Balcı da birer altın madalya kazandı. Berk Pala ve Elisa Özer gümüş, Alya Güneş Canan ve Bozok Balcı ise bronz madalya ile Türkiye'yi gururlandırdı. Genç sporcuların Avrupa çapındaki bu muhteşem performansı, Türk su sporlarının yükselişini gözler önüne serdi ve gelecek için büyük umutlar yarattı.

Yelkende Avrupa Şampiyonası’ndan 8 Madalya ile Döndük

Türk yelken sporunda tarihi bir başarı! Polonya'nın Sopot kentinde düzenlenen Techno293 Plus (rüzgar sörfü gençlik) Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcularımız muhteşem bir performans sergileyerek toplam 8 madalya kazandı. Organizasyonda 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile kürsüye çıkan ay-yıldızlı yelkenciler, Türk sporuna gurur yaşattı.

Şampiyonada en dikkat çeken isimlerden biri Defne Eğrilmez oldu ve bir altın madalya kazanarak zirvede yer aldı. Nilda Elvin Evin ise 2 altın madalya ile organizasyonun yıldızı olurken, Bozok Balcı hem altın hem de bronz madalya kazanarak çift başarıya imza attı. Gümüş madalya kazanan Berk Pala ve Elisa Özer de kürsüdeki yerlerini alırken, Alya Güneş Canan bronz madalya ile madalya sayısını artırdı.

Techno293 Plus kategorisinde gösterilen bu başarı, Türk yelken sporunda yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor. Genç sporcuların Avrupa çapındaki bu performansı, gelecek için umut vaat ediyor ve Türkiye'nin su sporlarındaki yükselişini gözler önüne seriyor.

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