Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin katılımıyla gerçekleştirilen Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı'nda, 2026-2027 futbol sezonu öncesi kritik kararlar alındı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan ile kulüp ve federasyon temsilcileri de katıldı. Bakan Bak, "Sporun marka değerini yükseltmemiz lazım. Tribünlerde olay olan, sahaya girildiği ortamda futbolun değerini nasıl yükseltebiliriz?" sorularını gündeme taşıyarak, spor güvenliği konusunda ortak bir yol haritası çizilmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantıda Bakan Bak, Türkiye'nin en modern stadyumlara sahip olduğunu ve Cumhurbaşkanı liderliğinde sporda devrim yaşandığını ifade etti. 6222 sayılı yasanın verdiği yetkiler çerçevesinde uygulamaların takip edildiğini belirten Bakan, "Spor kültürünün yaygınlaşması için hep beraber çalışmamız lazım. Herkese önemli görevler düşüyor" dedi. Sosyal medyadan başlayan ve demeçlerle devam eden, müsabaka başlamadan toplumu geren durumların önlenmesi gerektiğine dikkat çeken Bak, sporun birleştirici gücünün kullanılması ve ortak değerlerin zedelenmemesi gerektiğini vurguladı. Yıllık 160 bin müsabakanın oynanması ve her birinin ayrı öneme sahip olması nedeniyle İçişleri ve Adalet bakanlıklarıyla yakın çalışma yürütüldüğü aktarıldı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 2 gün sürecek toplantıda Türk futbolunun güvenlik uygulamalarının tüm yönleriyle ele alınacağını ve geçen sezonun detaylı değerlendirmesinin yapılacağını açıkladı. "Futbol ülkemizde yalnızca bir spor dalı değil, milyonlarca insanın ortak sevincidir" diyen Hacıosmanoğlu, güvenli ve huzurlu tribünlerin spora olan ilgiyi artırdığını, şiddet ve taşkınlığın ise sporun ruhuna zarar verdiğini belirtti. Sporda şiddetin sadece stadlarda değil, saha dışındaki dilde de belirleyici hale geldiğini vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Eleştiri hakkı ayrıştırıcı söylemlere dönüşmemelidir" uyarısında bulundu. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan ise müsabaka güvenlik giderlerinin bakanlık tarafından karşılanması talebini dile getirdi. Düşük riskli maçlarda seyirciden fazla güvenlik personeli bulunduğuna dikkat çeken Doğan, bireysel olaylara bireysel cezalar verilmesi ve kale arkasında ayakta seyir uygulamasının uygun stadyumlarda hayata geçirilmesi konularını gündeme taşıdı. Toplantıda alınacak kararların yeni sezon için yol haritası oluşturması bekleniyor.

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