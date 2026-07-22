16 Yaş Altı Yıldız Kız Basketbol Milli Takımı, Romanya'da düzenlenecek FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Çanakkale'de gerçekleştirdiği yoğun kamp dönemini başarıyla noktaladı. Ay-yıldızlı ekibimiz, 14-22 Ağustos tarihleri arasında Romanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek dev organizasyon öncesinde form tutmak amacıyla Güzelyalı Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde kampa girmişti. Başantrenör Hüseyin Doğan yönetiminde yüksek bir tempoyla çalışan milliler, hem fiziksel depolama yaptı hem de taktiksel uyum sürecini hızlandırdı. Hüseyin Doğan: "Beklentilerimizin üzerinde bir kamp oldu" ifadelerini kullandı.

Kampın ardından açıklamalarda bulunan Başantrenör Hüseyin Doğan, 13 Temmuz'da başladıkları Çanakkale etabını oldukça verimli bir şekilde geride bıraktıklarını vurguladı. Çanakkale kampını sadece fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel bir adaptasyon süreci olarak kurguladıklarını belirten Doğan, şu ifadeleri kullandı: "Çanakkale'de beklentilerimizin de üzerinde, son derece verimli bir dönem geçirdik. Takım kimliği oluşturma ve oyuncuların sahadaki birbiriyle uyumu anlamında çok değerli adımlar attık. Çanakkale etabını noktalandırdık, şimdi motivasyonumuz yüksek bir şekilde İstanbul ayağına geçiyoruz."

Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlık temposunu artırarak sürdüreceklerini belirten tecrübeli başantrenör, millilerin önündeki yoğun maç takvimini de paylaştı. İstanbul'da Slovenya ile iki önemli hazırlık karşılaşması oynayacaklarını aktaran Doğan, ardından İspanya'ya uçarak ev sahibi ekiple iki prova maçı yapacaklarını ifade etti. Turnuva öncesi son durumlarını görmek için İstanbul'da düzenlenecek özel bir turnuvaya da katılacaklarını belirten Hüseyin Doğan, sözlerini şöyle tamamladı: "14 Ağustos'ta Romanya'da Avrupa Şampiyonası perdesi açılacak. O ana kadar olan süreci en iyi şekilde değerlendirip, parkede ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve bayrağımızı gururla dalgalandırmak istiyoruz."

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