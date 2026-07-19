Kütahya'nın Simav ilçesinde düzenlenen Yeşilay Yamaç Paraşütü Mesafe Türkiye Şampiyonası başarıyla tamamlandı. 1760 rakımlı Hürkuş Orman Parkı'ndaki Aksu Take Off uçuş alanında gerçekleştirilen şampiyonaya Türkiye'nin çeşitli illerinden yaklaşık 50 profesyonel yamaç paraşütü pilotu katıldı. Simav Kaymakamlığı, Simav Belediyesi, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Simav Eynal Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü ile Yeşilay işbirliğiyle organize edilen organizasyon, hava sporları tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Şampiyonada 5 farklı klasmanda heyecan dolu yarışmalar gerçekleştirildi. Genel klasmanda Serdar Saçtı birinciliği elde ederken, kadınlar klasmanında Emine İnan, genç klasmanında Utku Berk Ersoy ve sport klasmanında Berkhan Bayraktar şampiyonluk kupasını kazandı. Pilotlar, organizasyon komitesi tarafından belirlenen görevleri başarıyla yerine getirerek teknik yeteneklerini ve mesafe performanslarını sergilediler. Yarışmalar boyunca sporcular, Simav'ın eşsiz doğal güzellikleri ve ideal hava koşulları eşliğinde nefes kesen uçuşlar gerçekleştirdi.

Kulüpler klasmanında ise Tokat Belediye Spor Kulübü birinciliği, Özgür Kanatlar Spor Kulübü ikinciliği, Çameli Belediye Spor Kulübü üçüncülüğü elde etti. Dereceye giren sporcuların ödül töreni, Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Emre Şahin, Simav Eynal Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Celal Akbulut ve sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi. Şampiyona, Kütahya'nın hava sporları turizmi potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

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