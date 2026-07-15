Sıfır Atık Vakfı tarafından Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu işbirliğinde düzenlenen "Geleceğe İz Bırak/Plastiksiz Temmuz Buluşması" Üsküdar Harem Sahil Yolu'nda gerçekleştirildi. Kız Kulesi karşısında yapılan etkinlikte, plastik kirliliğine karşı toplumsal farkındalığı artırmak ve sıfır atık kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla özel sporcular ve dalgıçlar denizden plastik atık topladı. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Türkiye Gençlik Vakfı Genel Başkanı İbrahim Beşinci, TÖSSFED Başkanı Birol Aydın ve çok sayıda davetlinin katıldığı organizasyon, çevre bilincinin toplumun tüm kesimlerine yayılması için önemli bir adım oldu.

Samed Ağırbaş, açılış konuşmasında Birleşmiş Milletler verilerine atıfta bulunarak 2050 yılından sonra denizlerde balıklardan çok plastik olmasının öngörüldüğünü vurguladı. "Dünya büyük bir çevresel felakete sürükleniyor. Buna 'dur' demek için sıfır atık kültürünü oluşturmamız lazım" diyen Ağırbaş, farkındalığın geçici olduğunu ancak kültürle nesiller boyunca devam eden bir sistemin kurulabileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan sıfır atık hareketinin 85 milyon vatandaşın hareketi olacağını kaydeden Ağırbaş, geçen ay 5 binden fazla kişinin katıldığı Sıfır Atık Forumu'nun dünyada bu alandaki en büyük etkinlik olduğunu ifade etti. Türkiye Gençlik Vakfı Genel Başkanı İbrahim Beşinci ise çevre seferberliği açısından önemli bir döneme girildiğinin altını çizerek gençlerin bu sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Etkinliğin en dikkat çeken bölümünde, özel sporcuların startıyla dalgıçlar suya dalarak denizden plastik atık topladı. Özel sporcular, toplanan atıkların denizden çıkarılmasına yardımcı olarak çevre bilincinin engel tanımadığını gösterdi. TÖSSFED Başkanı Birol Aydın, Cumhurbaşkanı ve Emine Erdoğan'ın destekleriyle özel çocukların spor yapıp Avrupa ve dünya şampiyonu olduğunu belirterek, ülkedeki engelli vatandaşların asla yere çöp atmayacağına söz verdi. Samed Ağırbaş, denizden çıkarılan çöpleri göstererek "Boğazdan özel sporcuların çıkardığı çöpleri görüyorsunuz, buna 'dur' dememiz lazım. Bizler bu farkındalığı oluşturamazsak bizden sonraki nesillere bu güzellikleri bırakamayacağız" diyerek 86 milyon vatandaşın her birinin değerli olduğunu ve daha yaşanabilir bir dünyanın mümkün olduğunu vurguladı. Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona ererken, plastik kirliliğine karşı mücadelenin toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir hareket haline geldiği mesajı verildi.

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