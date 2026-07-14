Türkiye yelken sporunda çığır açan bir başarıya imza atıldı. İspanya'nın güneşli kıyılarında, Ballena Alegre bölgesinde düzenlenen 2026 iQFOiL Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda milli sporcularımız dünya devlerini geride bırakarak 4 madalya kazandı. İki altın ve iki bronz madalyayla tamamlanan bu organizasyon, Türk yelken tarihinin en başarılı genç şampiyonalarından biri olarak kayıtlara geçti ve uluslararası yelken camiasında Türkiye'nin adını bir kez daha duyurdu.

Dünya çapında prestiji tartışılmaz olan bu şampiyonaya 36 farklı ülkeden toplam 393 genç sporcu katıldı. Bu rakamlar, organizasyonun ne denli kapsamlı ve rekabetçi olduğunu gösteriyor. Zeynep Mavioğlu, 15 yaş altı kızlar kategorisinde sergilediği mükemmel performansla dünya şampiyonu olurken, yarışlar boyunca rakiplerine fark attı ve kategorisinde Türkiye'nin gücünü kanıtladı. Parla Kabasakal ise 17 yaş altı kızlar kategorisinde benzer bir başarı hikayesi yazarak altın madalyanın sahibi oldu ve Türkiye'nin bu yaş grubunda da söz sahibi olduğunu gösterdi.

Şampiyonada sadece altın madalyalar değil, bronz kürsüsündeki başarılar da dikkat çekti. Doğa Çoker, 15 yaş altı kızlar kategorisinde takım arkadaşı Mavioğlu'nun hemen arkasında yer alarak bronz madalya kazandı. Bu sonuç, Türkiye'nin bu kategoride iki sporcu ile kürsüde yer alması açısından ayrıca önem taşıyor. Rüya Uğurlu da 19 yaş altı kadınlar kategorisinde üçüncülük elde ederek daha üst yaş grubunda da Türkiye'nin başarısını sürdürdü. Uğurlu'nun bu başarısı, genç sporcuların kıdemli kategorilerde de rekabet edebilecek seviyede olduğunu kanıtlıyor.

Türkiye Yelken Federasyonu'nun konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu başarının genç yeteneklerin uluslararası arenada gösterdiği performansın önemli bir göstergesi olduğu vurgulandı. Federasyon yetkilileri, son yıllarda yelken sporuna yapılan yatırımların ve genç sporculara sağlanan imkanların bu tür sonuçları doğurduğunu belirterek, gelecek dönemde daha fazla başarı hikayesi yazılacağına olan inançlarını dile getirdi.

Bu tarihi başarı, Türk spor kamuoyunda büyük sevinç yaratırken, yelken sporuna olan ilginin artması bekleniyor. iQFOiL disiplinin olimpik statüsü göz önüne alındığında, bu genç sporcuların gelecekte olimpiyat madalyaları için güçlü adaylar olduğu değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu başarının Türk yelken sporunda bir dönüm noktası olabileceğini ve önümüzdeki yıllarda daha fazla uluslararası başarının gelebileceğini öngörüyor. Milli sporcuların dünya çapındaki bu performansı, Türkiye'nin su sporlarında da güçlü bir ülke olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.