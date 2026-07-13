Gaziantep'te geleneksel Türk okçuluğunun nabzı attı. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluk Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'nın bölge elemeleri Şahinbey Belediyesi Geleneksel Sporlar Merkezinde gerçekleştirildi. Sabahın erken saatlerinden akşama kadar süren heyecanlı müsabakalara 8 farklı ilden toplam 310 sporcu katılım gösterdi. Miniklerden büyüklere kadar her yaş kategorisinde yoğun bir rekabet yaşanırken, sporcular Türkiye Şampiyonası'nda yer alabilmek için büyük bir mücadele sergiledi. Asırlık Türk spor geleneğinin önemli dallarından biri olan geleneksel okçuluk, Gaziantep'te bir kez daha gençlerle buluştu.

Büyükler ve gençler kategorilerinde göz dolduran performanslar sergilendi. Büyük erkeklerde Seyyid Battalgazi Okçuluk Spor Kulübü sporcusu Davut Yıldız rakiplerini geride bırakarak birinciliği garantilerken, büyük kadınlarda Ferdi Spor Kulübü sporcusu Aysun Demirci zirvede yer aldı. Genç erkeklerde Kilis Geleneksel Spor Kulübü forması giyen Yusuf Emir Bozoğzlu üstün performansıyla liderliği kimseye kaptırmazken, genç kızlarda Okspor Spor Kulübü sporcusu Gözde Şimşek finale adını yazdırdı. Yıldızlar kategorisinde Payas Eğitim Spor Kulübü sporcusu İsmail Biçici erkeklerde, Okspor Spor Kulübü sporcusu Emine Bulem Eyi kızlarda birinciliği elde ederek Türkiye finaline katılma hakkı kazandı.

Minikler kategorisinde gelecek vadeden genç sporcular yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. 12-13 yaş minik erkeklerde Payas Eğitim Spor Kulübü sporcusu İsmail Efe Özgen, aynı yaş grubunda kızlarda takım arkadaşı Büşra Filiz Gündüz şampiyonluğu garantiledi. 8-9 yaş minik erkekler kategorisinde Şahinbey Spor Kulübü sporcusu Ömer Cabir, 8-9 yaş minik kızlarda ise Payas Eğitim Spor Kulübü sporcusu Aslı Teke birinciliği elde etti. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Abdullah Başaran, bölge elemelerinin başarıyla tamamlandığını belirterek finale kalan tüm sporculara "Herkesin oku düz gitsin" diyerek başarı dileklerini iletti. Gaziantep elemelerini başarıyla geçen sporcular artık Türkiye Şampiyonası'nda ülke genelindeki en iyi okçularla mücadele edecek.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.