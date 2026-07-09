Polonya'nın Bydgoszcz kentinde düzenlenen 2026 VIRTUS Avrupa Yaz Oyunları'nda Türk sporcular müthiş bir performans sergiledi. Organizasyonun üçüncü gününde milli özel sporcularımız, para yüzme ve para masa tenisi branşlarında rakiplerini geride bırakarak toplam 9 madalya kazandı. 5 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamlanan bu başarılı gün, Türkiye'nin engelli sporlarındaki yükselişini gözler önüne serdi.

Para yüzme müsabakalarında otizm erkekler 1500 metre serbest kategorisinde yarışan Bilge Kağan Yılgın altın madalya kazanarak kürsünün en üst basamağına çıktı. Mental kadınlar 50 metre sırtüstü finalinde mücadele eden Seçil Açıkgöz ise gümüş madalyanın sahibi oldu. Para masa tenisinde ise milli sporcularımız adeta fırtına gibi esti. Mental çift erkeklerde Burak Burç-Efe Gümüş ikilisi, mental çift kadınlarda Melike Eylül Kırsakal-Medine Karakurt ikilisi ve mental çift karmada Burak Burç-Melike Eylül Kırsakal ikilisi altın madalyalar kazandı. Otizm çift kadınlar kategorisinde Fransa'dan partneriyle yarışan Lara Samsunlu da altın madalyaya ulaştı.

Gümüş ve bronz madalyalar da gelmeye devam etti. Otizm çift karmada Enes Burç-Lara Samsunlu ikilisi gümüş madalya elde ederken, mental çift karmada Efe Gümüş-Medine Karakurt ikilisi bronz madalya kazandı. Otizm çift erkeklerde Bulgaristan'dan partneriyle mücadele eden Enes Burç da bronz madalyanın sahibi oldu. Üçüncü günün ardından Türkiye'nin toplam madalya sayısı 28'e yükseldi ve organizasyonda ülkemiz adından söz ettirmeye devam ediyor.

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