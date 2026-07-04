665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde baş boyu kategorisinde ilk tur müsabakaları tamamlandı ve 8 pehlivan üst tura yükselme başarısı gösterdi. Edirne'nin Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyonun açılış gününde, ligdeki sıralamaya göre 4. ve 5. torbada yer alan pehlivanlar kura çekimi yaptı ve heyecan dolu karşılaşmalara imza attı.

Günün en dikkat çeken ve duygusal anlarına sahne olan güreş, Türk yağlı güreş tarihinin efsane isimlerinden Ordulu Recep Kara ile genç rakibi Hasan Güzeller arasında yaşandı. 2004, 2007, 2008 ve 2016 yıllarında Kırkpınar'da şampiyonluk yaşayan ve 5. şampiyonluğa ulaşması durumunda altın kemerin daimi sahibi olma hakkını elde edecek olan Recep Kara, kariyerinin son güreşini yaptı. Temkinli bir strateji izleyen deneyimli pehlivan, genç rakibi karşısında istediği galibiyeti alamadı ve güreş puanlamaya gitti. Puanlama bölümünde de beklenen seyir zevkinin yaşanmaması üzerine kule hakemliği pehlivanlara ihtarlar verdi. Sonuçta rakibinden puan alan Hasan Güzeller, Recep Kara'yı elemeyi başardı.

Güreşin ardından yaşanan anlar, Kırkpınar tarihine duygusal bir sayfa olarak geçti. Recep Kara, rakibi Hasan Güzeller'e sarılarak onu tebrik etti ve güreşi bıraktığı anons edildiğinde tribünlerden yükselen tezahüratlar eşliğinde çayırdan ayrıldı. Birinci tur sonuçlarına göre Fatih Atlı, Ünal Karaman, Tolga Turan, Tanju Gemici, İsmail Balaban, Hasan Güzeller, Mustafa Batu ve Onur Susuz ikinci tura yükselmeyi başardı. Diğer eşleşmeler Ertuğrul Dağdeviren-Onur Susuz, Hamza Özkaradeniz-Tolga Turan, Hamza Köseoğlu-Ünal Karaman, Fatih Atlı-Süleyman Başar, İsmail Balaban-Serhat Elvan, Mustafa Batu-Ali Yanatma ve Serhat Balcı-Tanju Gemici şeklinde gerçekleşti. Yarın yapılacak ikinci turda 32 başpehlivan altın kemer için ter dökecek ve Kırkpınar'ın 665 yıllık geleneği devam edecek.

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