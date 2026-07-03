Muğla'nın dünyaca ünlü turizm cenneti Fethiye ilçesinde yer alan Babadağ, 2024 yılının ilk altı ayında yamaç paraşütü tutkunlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 1965 metre rakımıyla gökyüzüne uzanan bu eşsiz doğa harikası, Ocak-Haziran döneminde tam 57 bin 863 yamaç paraşütü uçuşuna tanıklık etti. Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen Babadağ, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti cezbeden, adrenalin ve doğa güzelliğini bir araya getiren benzersiz bir destinasyon olma özelliğini sürdürüyor.

Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Pilotları Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Şekerci, geçen yılın aynı dönemine kıyasla uçuş sayısında yüzde 5'lik bir artış yaşandığını belirterek, bu rakamların sezon ilerledikçe daha da yükseleceğini vurguluyor. Fethiye'nin en popüler aktivitelerinin başında gelen yamaç paraşütü deneyimi, Ölüdeniz'in turkuaz mavisi sularını ve eşsiz koy manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı sunuyor. Profesyonel pilotların eşliğinde yaklaşık 2 bin metre yükseklikten gerçekleştirilen uçuşlarda, katılımcılar hem güvenli hem de unutulmaz bir deneyim yaşıyor. Pilotların yaptığı akrobasi hareketleriyle adrenalin dolu anlar yaşayan turistler, Akdeniz'in muhteşem manzarasıyla buluşuyor.

İstatistikler, yamaç paraşütü deneyimi yaşayanlar arasında ilk sırayı Türk turistlerin aldığını, ardından Çinli ve İngiliz ziyaretçilerin geldiğini gösteriyor. Bu yıl özellikle Kazakistan ve Özbekistan gibi Orta Asya ülkelerinden gelen turistlerin de Babadağ deneyimini yaşadığı dikkat çekiyor. Almanya'dan tatile gelen 23 yaşındaki Açelya Örgün, ilk yamaç paraşütü deneyiminin "şahane" olduğunu ifade ederken, Çinli turistler Lai Peng ve Yuanyue Ping de ülkelerine döndüklerinde bu eşsiz deneyimi herkese tavsiye edeceklerini belirtiyor. Yamaç paraşütünün oldukça güvenli bir spor olduğunu vurgulayan uzmanlar, ilk anda yaşanan tedirginliğin çok doğal olduğunu ancak uçuş sonrasında herkesin bu sporun güzelliğini ve güvenliğini anladığını söylüyor. Fethiye turizminin önemli gelir kaynakları arasında yer alan yamaç paraşütü aktivitesi, bölge ekonomisine de önemli katkı sağlamaya devam ediyor.

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