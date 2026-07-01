2026 Serbest ve Grekoromen Güreş Süper Lig Finalleri, Hakkari'nin eşsiz doğal güzelliğiyle ünlü Cennet Cehennem Vadisi'nde devam ediyor. Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi Uludoruk'un gölgesinde ve buzulların bulunduğu bu eşsiz bölgede gerçekleştirilen heyecan dolu finallerde, 8 farklı kulüpten yaklaşık 200 sporcu mücadele ediyor.

Doğanın muhteşem manzarası eşliğinde kurulan minderde sporcular, şampiyonluk için ter dökerken hem serbest hem de grekoromen stil kategorilerinde üstünlük mücadelesi veriyor. Organizasyon, sporun doğayla buluştuğu nadir etkinliklerden biri olarak dikkat çekiyor.

Bölge halkı ve vatandaşlar, bu özel organizasyona büyük ilgi göstererek sporcuları destekliyor. Hakkari'nin turizm potansiyelini de öne çıkaran finaller, sporun tanıtım gücünü bir kez daha kanıtlıyor.

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