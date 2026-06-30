Türk basketbol tarihi için önemli bir gün: Türkiye Basketbol Federasyonu Kütüphanesi, İstanbul Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen muhteşem bir törenle resmen açıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani, TBF Başkanı ve NBA efsanesi Hidayet Türkoğlu, TBF Başkan Vekili Harun Erdenay, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve TBF Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Karagöz ile milli basketbolcuların katıldığı törende, Türk basketbolunun geleceğine yapılan en büyük yatırımlardan biri hayata geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başından itibaren yakından takip ettiği ve desteklediği bu dev proje, Avrupa'nın en modern basketbol komplekslerinden biri olarak dikkat çekiyor. Kütüphane, müze, spor lisesi, otel ve sosyal alanlarıyla tam donanımlı bir basketbol merkezi olan kompleks, Türk basketbolunun hem geçmişini koruyor hem de geleceğine yön veriyor.

Açılış töreninde konuşan Bakan Osman Aşkın Bak, "Türkiye Basketbol Federasyonu Kütüphanesi'nin açılışı, bizim için de geleceğe yapılan en büyük yatırımlardan biri. Gerçekten Türk basketbolu için önemli bir merkez kazandırıldı" diyerek projenin önemine dikkat çekti. Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçte verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, Türkiye'nin spor tesislerinde bir devrim yaşadığını ve dünyanın en modern stadyumları, kapalı spor salonları ve diğer tesisleriyle önemli organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek kapasiteye ulaştığını vurguladı. Hidayet Türkoğlu ve Harun Erdenay'ın Türk basketboluna verdikleri hizmetleri takdir eden Bakan, "Hidayet Türkoğlu, Türk basketboluna büyük hizmetler verdi. Şimdi de yönetici olarak bu hizmetleri sürdürüyorlar" ifadelerini kullandı. FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani ise "Türkiye, harika bir basketbol ülkesi. FIBA'nın organizasyonlarına çok iyi ev sahipliği yapıyor. Bu kütüphane, Türk basketbolunun tarihini koruyacaktır" diyerek Türkiye'nin uluslararası basketbol camiasındaki önemini vurguladı.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, duygusal bir konuşma yaparak hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti: "Gelecekte bu görevleri başka arkadaşlara devrettiğimizde ve arkamıza dönüp baktığımızda, Türk basketboluna hem tesisleşme hem eğitim anlamında büyük bir değer katmış olmayı hedefliyoruz. İnsanların sadece basketbol oynamak için değil, dışarıdan gelip keyifle vakit geçirebileceği böyle güzel bir kompleksi ülkemize kazandırdığımız için kendimizle gurur duyuyoruz." Türkoğlu, yıl sonunda açılacak basketbol müzesi ile projenin tamamlanacağını müjdeledi. Koleksiyon Mobilya'nın katkılarıyla hayata geçen kütüphane, basketbol antrenörleri ve basketbolla ilgilenen herkesin kendilerini geliştirebilecekleri, bilgilerin paylaşıldığı ve gelecek nesillere aktarıldığı bir merkez olacak. Törende Türkoğlu, Koleksiyon Mobilya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doruk Malhan'a plaket takdim ederek teşekkürlerini sundu. 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda elde edilen başarı ve 12 Dev Adam'ın gösterdiği performans, bu yatırımların meyvelerini verdiğinin kanıtı. 2 Temmuz'da Bosna Hersek, ardından İsviçre ile oynanacak Dünya Kupası elemeleri, Türkiye'nin 2027'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılma yolunda önemli maçlar olacak. TBF Kütüphanesi, Türk basketbolunun zengin mirasını korurken, genç nesillere ilham veren ve onları eğiten bir bilgi merkezi olarak hizmet verecek.

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