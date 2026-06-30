Türkiye plaj voleybolu tarihinde unutulmaz bir sayfa açıldı. Romanya'nın Karadeniz kıyısındaki Köstence kentinde düzenlenen 18 Yaş Altı Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda milli sporcularımız Polat Kemal Eser ve Freddie Jude Fox ikilisi, rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, genç milli takımımız turnuvayı namağlup tamamlayarak Balkan şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk erkek plaj voleybolu takımı olma başarısını gösterdi.

Final müsabakası adeta bir gerilim filmini andıran anlarla dolu geçti. Ev sahibi Romanya'nın yetenekli ikilisi Iustin Stefan Egor ve Tudor-Patrick Stere karşısında ilk seti 18-21 kaybeden millilerimiz, moral bozmadı ve ikinci sette sahaya farklı bir enerjiyle çıktı. Savunmada ve hücumda gösterdikleri üstün performansla ikinci seti 21-17 kazanan Polat Kemal ve Freddie Jude, karar setinde de rakiplerine fırsat vermedi. Son derece çekişmeli geçen üçüncü sette 15-13'lük skorla galibiyeti elde eden milli sporcularımız, tribünlerdeki Türk bayraklarını dalgalandıran taraftarları coşturdu.

Bu tarihi başarı sadece bir şampiyonlukla sınırlı kalmadı. Balkan zirvesine ulaşan Polat Kemal Eser ve Freddie Jude Fox ikilisi, aynı zamanda 18 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Kadınlar kategorisinde ise Beste Göğüs ve Ela Köse ikilisi turnuvayı dördüncü sırada tamamlayarak genç yaşlarına rağmen önemli bir tecrübe kazandı ve Türk plaj voleybolunun gelecek vadeden isimleri olduklarını bir kez daha kanıtladı.

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