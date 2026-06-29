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Bolu'da Baja Heyecanı Sona Erdi: Ödüller Sahiplerini Buldu

Yayınlanma Tarihi: 29.06.2026 10:36 Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 10:37

Bolu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Baja Şampiyonası 3. ayak yarışlarında heyecan sona erdi. İki gün boyunca doğa ve hız tutkunlarını bir araya getiren organizasyonun ardından, şampiyonayı başarıyla tamamlayan takımlar podyumda kupa sevinci yaşadı.

Bolu’da Baja Heyecanı Sona Erdi: Ödüller Sahiplerini Buldu

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Bolu'da düzenlenen 2026 Türkiye Baja Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları, motor sporları tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı. Merkeze bağlı Çepni Yaylası'nda gerçekleştirilen ikinci etap yarışlarına 18 araç ve 36 profesyonel sporcu katıldı. Zorlu arazi koşulları ve değişken hava şartlarının etkili olduğu yarışlar, hem pilotlar hem de izleyiciler için büyük heyecan yarattı.

Yaklaşık 46 kilometrelik zorlu parkurda mücadele eden pilotlar, Bolu'nun engebeli arazisinde teknik yeteneklerini ve dayanıklılıklarını sergiledi. Çepni Yaylası'ndan başlayan heyecanlı etap, doğal engeller ve teknik geçişlerle dolu parkurda devam etti ve Topardıç Yaylası'nda başarıyla tamamlandı. Yarışlar boyunca pilotların gösterdiği performans ve araçların dayanıklılığı, Türkiye Baja Şampiyonası'nın kalitesini bir kez daha ortaya koydu.

Etapların tamamlanmasının ardından D-100 karayolu yakınındaki bir alışveriş merkezinde düzenlenen ödül töreninde, sekiz farklı kategoride dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Törene Vali Yardımcısı Fatih Damatlar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, TOSFED Spor Komiserleri Başkanı Öcal Zilanlı, Bolu Offroad Spor Kulübü Başkanı Hakan Taşlı ve şampiyona sponsorları katıldı. Kupaların takdim edildiği coşkulu törende, sporcuların başarıları kutlandı ve şampiyonanın önümüzdeki ayaklarına dair heyecan doruk noktasına ulaştı.

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Bolu D 100 Karayolu TOFSED BACA
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