Çorum’da İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası Heyecanı

Çorum, Türkiye İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Merkez Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen bu prestijli organizasyon, işitme engelli güreşçilerin yeteneklerini sergilemelerine olanak tanıyan önemli bir platform niteliğinde. Yıldızlar, gençler ve büyükler olmak üzere üç farklı yaş kategorisinde hem serbest hem de grekoromen stil dallarında müsabakalar gerçekleştiriliyor. Şampiyona, engelli sporcuların ulusal düzeyde yarışma fırsatı bulduğu nadir organizasyonlardan biri olması açısından büyük önem taşıyor.

Türkiye'nin dört bir yanından Çorum'a gelen 20 farklı ilden toplam 158 sporcu, şampiyonluk mücadelesi veriyor. Bu kapsamlı katılım, organizasyonun ulusal çapta ne denli ilgi gördüğünü ve işitme engelli güreş sporunun ülkemizdeki gelişimini gözler önüne seriyor. Sporcuların yanı sıra 69 antrenör, idareci ve işaret dili tercümanı da şampiyonada görev alarak organizasyonun profesyonel bir şekilde yürütülmesini sağlıyor. Tercümanların varlığı, işitme engelli sporcularla iletişimin kesintisiz sürmesini ve adil bir yarışma ortamının oluşturulmasını garanti altına alıyor.

Çorum'da gerçekleştirilen bu şampiyona, sadece sportif bir organizasyon olmaktan öte, toplumsal farkındalık yaratma ve engelli bireylerin sporun her alanında aktif olabileceğini gösterme misyonu taşıyor.

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