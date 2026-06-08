Okçuluk Dünya Kupası'nın 3. ayağı Antalya'da düzenlenecek
Okçulukta 2026 Dünya Kupası'nın 3. ayağı, yarın Antalya'da başlayacak.
Türkiye'nin ev sahipliğindeki organizasyon, 9-14 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Organizasyonda milli takımı, klasik ve makaralı yay kategorilerinde toplam 16 sporcu temsil edecek.
Antalya'da madalya mücadelesi verecek milli okçular şunlar:
Erkekler klasik yay: Mete Gazoz, Berkay Akkoyun, Harun Kırmızıtaş, Ulaş Berkim Tümer
Kadınlar klasik yay: Elif Berra Gökkır, Gizem Özkan, Dünya Yenihayat, Canse Duru Tarakçı
Erkekler makaralı yay: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Eren Kırca, Yağız Sezgin
Kadınlar makaralı yay: Yeşim Bostan Uçar, Hazal Burun, Defne Çakmak, Emine Rabia Oğuz.
- Milliler, Çin'de zirvede yer aldı
Okçuluk Dünya Kupası'nın Meksika'daki ilk ayağında 5 (3 gümüş, 2 bronz) madalya kazanan ay-yıldızlı ekip, Çin'deki ikinci etabında 6 madalyayla (2 altın, 3 gümüş, 1 bronz) zirvede yer aldı.
Antalya, mayıs ayında 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'na da ev sahipliği yaptı.
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