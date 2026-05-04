Anasayfa Spor Milli okçular, Dünya Kupası'nın Şanghay ayağında yarışacak

Yayınlanma Tarihi: 04.05.2026 13:27

Okçulukta 2026 Dünya Kupası'nın 2. ayağı, yarın Çin'de başlayacak.

Milli okçular, Dünya Kupası’nın Şanghay ayağında yarışacak

Şanghay kentinde 10 Mayıs'a kadar sürecek organizasyonda müsabakalar, klasik ve makaralı yay kategorilerinde yapılacak.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin yönetimindeki ay-yıldızlı ekipte 16 sporcu madalya mücadelesi verecek.

Dünya Kupası'nın 2. ayağında madalya mücadelesi verecek milli sporcular şunlar:

Erkekler klasik yay: Mete Gazoz, Berkay Akkoyun, Harun Kırmızıtaş, Ulaş Berkim Tümer

Kadınlar klasik yay: Elif Berra Gökkır, Gizem Özkan, Dünya Yenihayat, Canse Duru Tarakçı

Erkekler makaralı yay: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Eren Kırca, Yağız Sezgin

Kadınlar makaralı yay: Yeşim Bostan Uçar, Hazal Burun, Defne Çakmak, Emine Rabia Oğuz

Türkiye, Meksika'da düzenlenen 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın 1. ayağını, 3 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.

