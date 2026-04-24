Yemen'de Cumhuriyet Kupası futbol turnuvası 12 yıl aradan sonra yeniden başladı

Yemen'de Cumhuriyet Kupası futbol turnuvası 12 yıl aradan sonra yeniden başladı

Yayınlanma Tarihi: 24.04.2026 09:42

Yemen Futbol Federasyonu, 12 yıl aradan sonra Cumhuriyet Kupası futbol turnuvasını yeniden başlattı.

Yemen Futbol Federasyonu Başkanı Ahmed Salih el-İsa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, resmi bir müsabakayla futbolun yeniden stadyumlara dönmesinin önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Cumhuriyet Kupası 2025-2026 sezonunda 64 takımın yarışacağına işaret eden İsa, "Ülkenin içinde bulunduğu koşullar ve bölünmüşlük nedeniyle uzun süredir resmi olarak düzenlenemeyen futbol karşılaşmalarının Sana, Aden ve diğer şehirlerde yeniden başlaması önemli bir adımdır." dedi.

İsa, sporun toplumun farklı kesimlerini bir araya getiren bir unsur olduğunu vurguladı.

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Husilerin Sana ve diğer bazı bölgeleri ele geçirmesiyle başlayan çatışma süreci, ülke düzeyinde futbol turnuvalarının organize edilmesine engel olmuştu.

Nisan 2022'den bu yana Yemen ordusu ile Husiler arasında uzun yıllar süren savaşta göreceli bir durgunluk yaşanıyor.

