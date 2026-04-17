Yelkende Türkiye Optimist Takım Şampiyonası, İstanbul’da tamamlandı

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İstanbul'da gerçekleştirilen şampiyonada 12 takım ve 44 sporcu mücadele etti.

Organizasyon Büyükçekmece Yelken Kulübü, Heybeliada Su Sporları Kulübü, Fenerbahçe Doğuş, Galatasaray, Marmara Yelken Kulübü ve Yelken İstanbul il temsilciliği katkılarıyla gerçekleştirildi.

Organizasyonda İstanbul Yelken Kulübü birinci olurken, Galatasaray ikinci, Yalıkavak Yelken Kulübü üçüncü ve Fenerbahçe Doğuş dördüncü sırayı aldı.

