Anasayfa Spor Milli judocular, Avrupa Şampiyonası için Gürcistan'da

Milli judocular, Avrupa Şampiyonası için Gürcistan'da

Yayınlanma Tarihi: 16.04.2026 08:34

Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek 6'sı kadın 12 milli sporcu, başkent Tiflis'e ulaştı.

Milli judocular, Avrupa Şampiyonası için Gürcistan’da

Gürcistan'da yarın başlayacak 2026 Avrupa Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek 6'sı kadın 12 milli sporcu, organizasyonun yapılacağı başkent Tiflis'e geldi.

Tiflis Olimpik Spor Sarayı'ndaki organizasyonda yarın milli sporculardan kadınlarda 48 kiloda Tuğçe Beder ile Sıla Ersin, erkeklerde ise 60 kiloda Salih Yıldız, tatamiye çıkacak.

Judo Milli Takımı Teknik Direktörü Mesut Kapan, AA muhabirine Tiflis'te ilk antrenmanlarını yaptıklarını belirterek "Sporcularımızın moralleri yerinde, yarın müsabakaya çıkacak sporcularımızdan 2 kategoride de madalya bekliyoruz ama inşallah 3'ü ile madalya kazanırız." dedi.

Şampiyonada Türkiye adına kadınlarda 57 kiloda Ayşenur Budak ile Hasret Bozkurt, 70 kiloda Sinem Oruç ve 78 kiloda Tuana Gülenay ile 73 kiloda Bilal Çiloğlu ile Muhammed Ali Demirel, 81 kiloda Vedat Albayrak, +100 kiloda ise İbrahim Tataroğlu ve Münir Ertuğ, madalya mücadelesi verecek.

Organizasyon 19 Nisan Pazar günü sonra erecek.

