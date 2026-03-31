Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Spor 3. Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası sona erdi

3. Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası sona erdi

Yayınlanma Tarihi: 31.03.2026 08:40

Türkiye Dağcılık Federasyonunca bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası sona erdi.

3. Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası sona erdi

Muş ve Nevşehir'in ardından 3'üncüsü Bursa'da düzenlenen organizasyona farklı illerden 96 para sporcu katıldı.

Gürsu Sporcu Fabrikası'nda gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde, sporcular kıyasıya mücadele ederek hakemlerden puan topladı. Günün ilerleyen saatlerinde yarışmayı bitiren sporcuların puanları hesaplanarak sonuç listeleri oluşturuldu.

Şampiyonaya Bursa'dan katılan Fatma Nur Söğütlü, tırmanış eğitimlerini Dağcılık ve Tırmanış Okulu (DATO) ile başladığını, daha sonrasında tırmanış dalında ilerlemek istediğini belirterek, bundan sonra yapılacak şampiyonada derece alarak olimpiyatlarda ülkeyi temsil etmek istediğini ifade etti.

Sporculardan branşında birinci olan Bünyamin Köse ise yaşadığı heyecanı ve kazandığı deneyimleri bir sonraki yarışmalar için kullanacağını anlatarak, milli takım sporcusu olma yolunda azim ve gayretle çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.

Kupa ve madalya törenine Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ali Şenkaynağı ve protokol üyeleri katıldı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

31 Mart 1918 soykırımının perde arkası

31 Mart 1918 soykırımının perde arkası

Yeni dünya düzeni nasıl kuruldu?

Yeni dünya düzeni nasıl kuruldu?

Azerbaycan manileri: Bayatılar

Azerbaycan manileri: Bayatılar

Dua usul ve adapları: Nasıl dua edilir?

Dua usul ve adapları: Nasıl dua edilir?

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Savaş ne zaman biter?

Savaş ne zaman biter?

İlber Ortaylı için Galatasaray Üniversitesi’nde Tören

İlber Ortaylı için Galatasaray Üniversitesi'nde Tören

Filistin’de kadın ve çocuk olmak

Filistin'de kadın ve çocuk olmak

Velayetten monarşiye

Velayetten monarşiye

İran’ın boşluğunu kim dolduracak?

İran'ın boşluğunu kim dolduracak?

Orta Doğu Uzmanı Zahide Tuba Kor anlattı: İsrail’in İran’a saldırısının hedefleri ne? İslam dünyası nasıl etkilenecek?

Orta Doğu Uzmanı Zahide Tuba Kor anlattı: İsrail'in İran'a saldırısının hedefleri ne? İslam dünyası nasıl etkilenecek?

Ramazan ayında Doğu Türkistan’da neler oluyor?

Ramazan ayında Doğu Türkistan'da neler oluyor?

Kehanetin peşinde ya da küresel 28 Şubat süreci

Kehanetin peşinde ya da küresel 28 Şubat süreci