Türk bisikletçiler, İspanya yolunda Sakarya'da kampa girecek

Türk bisikletçiler, İspanya yolunda Sakarya'da kampa girecek

Yayınlanma Tarihi: 27.03.2026 08:25

Türk bisikletçiler, İspanya'da düzenlenecek UCI MTB Eliminator Dünya Şampiyonası öncesi Sakarya'da kampa girerek milli takım seçmelerine katılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre 18 Nisan'da İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenecek şampiyonaya katılacak Türk bisikletçiler, Sakarya'da kampa girecek.

Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu koordinasyonunda yapılacak seçmelerde sporcular, hem milli forma için pedal çevirecek hem de uluslararası şampiyonalar öncesi hazırlıklarını sürdürecek.

Elit erkekler kategorisinde 27, elit kadınlar kategorisinde ise 10 sporcu olmak üzere toplam 37 sporcu, 29 Mart'ta Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde 13.00-16.00 saatlerinde seçmelerde mücadele edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, Sakarya'nın seçmelere ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Bayraktar, ayrıca Sakarya'nın ev sahipliğinde 7 Haziran'da yapılacak Eliminatör Avrupa Şampiyonası ve 14 Haziran'da gerçekleştirilecek MTB Eliminatör Dünya Kupası için de hazırlıkların titizlikle sürdüğünü kaydetti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Sakarya İspanya BARSELONA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Unutulan İlk Dünya Savaşı: Kırım Harbi

Unutulan İlk Dünya Savaşı: Kırım Harbi

Esma-i Hüsna Allah’ın isimleri 36: Eş-Şekur

Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 36: Eş-Şekur

Allah Resulü’nün SAV günlük sünnetleri

Allah Resulü'nün (SAV) günlük sünnetleri

Ahmed Yesevî Hazretlerini, tasavvuf tarihinde farklı kılan özellikleri

Ahmed Yesevî Hazretlerini, tasavvuf tarihinde farklı kılan özellikleri

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Savaş ne zaman biter?

Savaş ne zaman biter?

İlber Ortaylı için Galatasaray Üniversitesi’nde Tören

İlber Ortaylı için Galatasaray Üniversitesi'nde Tören

Filistin’de kadın ve çocuk olmak

Filistin'de kadın ve çocuk olmak

Velayetten monarşiye

Velayetten monarşiye

İran’ın boşluğunu kim dolduracak?

İran'ın boşluğunu kim dolduracak?

Orta Doğu Uzmanı Zahide Tuba Kor anlattı: İsrail’in İran’a saldırısının hedefleri ne? İslam dünyası nasıl etkilenecek?

Orta Doğu Uzmanı Zahide Tuba Kor anlattı: İsrail'in İran'a saldırısının hedefleri ne? İslam dünyası nasıl etkilenecek?

Ramazan ayında Doğu Türkistan’da neler oluyor?

Ramazan ayında Doğu Türkistan'da neler oluyor?

Kehanetin peşinde ya da küresel 28 Şubat süreci

Kehanetin peşinde ya da küresel 28 Şubat süreci