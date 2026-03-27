Türk bisikletçiler, İspanya yolunda Sakarya’da kampa girecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre 18 Nisan'da İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenecek şampiyonaya katılacak Türk bisikletçiler, Sakarya'da kampa girecek.

Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu koordinasyonunda yapılacak seçmelerde sporcular, hem milli forma için pedal çevirecek hem de uluslararası şampiyonalar öncesi hazırlıklarını sürdürecek.

Elit erkekler kategorisinde 27, elit kadınlar kategorisinde ise 10 sporcu olmak üzere toplam 37 sporcu, 29 Mart'ta Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde 13.00-16.00 saatlerinde seçmelerde mücadele edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, Sakarya'nın seçmelere ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Bayraktar, ayrıca Sakarya'nın ev sahipliğinde 7 Haziran'da yapılacak Eliminatör Avrupa Şampiyonası ve 14 Haziran'da gerçekleştirilecek MTB Eliminatör Dünya Kupası için de hazırlıkların titizlikle sürdüğünü kaydetti.

