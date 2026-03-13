Bugün
Anasayfa Spor Özel milli sporcu Ebru Acer, Polonya'da altın madalya kazandı

Özel milli sporcu Ebru Acer, Polonya'da altın madalya kazandı

Yayınlanma Tarihi: 13.03.2026 09:18

Özel milli sporcu Ebru Acer, Polonya'da düzenlenen ITTF Para Challenger Masa Tenisi Turnuvası'nda altın madalya elde etti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Wladyslawowo kentindeki organizasyonda Ebru Acer, kadınlar klas 11 kategorisinde yarıştı.

Finalde Hong Konglu Wong Ting Ting'i 11-3, 11-4, 11-9'luk setlerle 3-0 mağlup eden milli sporcu, altın madalyanın sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Birol Aydın, "Polonya'da ülkemizi en güzel şekilde temsil ederek altın madalya kazanan özel sporcumuz Ebru Acer'i yürekten tebrik ediyorum. Uluslararası arenada elde edilen bu değerli başarı bizleri gururlandırmıştır. Sporcumuzun yetişmesinde emeği bulunan kıymetli antrenörümüz Bülent Baran'ı da ayrıca tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Özel sporcularımızın her geçen gün uluslararası alanda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmesi bizler için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

