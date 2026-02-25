Bugün
Anasayfa Spor Paletli Yüzme Kulüpler Arası Gençler Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da sona erdi

Paletli Yüzme Kulüpler Arası Gençler Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da sona erdi

Yayınlanma Tarihi: 25.02.2026 10:22

Şampiyonada 7 kategoride rekor kırıldı.

Paletli Yüzme Kulüpler Arası Gençler Türkiye Şampiyonası, Sakarya’da sona erdi

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) 2026 sezonu ikinci paletli yüzme şampiyonası Sakarya'da tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sakarya Olimpik Yüzme Havuzu'nda 19-22 Şubat'ta gerçekleşen şampiyonada su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerinde 24 spor kulübünden 271 sporcu yarıştı.

Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübü bünyesindeki Zeynep Duru Akyol, Ecrin Defne Gündüz, Melis Behmeniyar ve Özün Pişkinoğlu, kadın büyükler ve gençlerde 4x100 metre çift palet ile çift palet su üstü kategorilerinde Türkiye rekoru kırdı.

Kadınlar 200 metre tüplü kategorisinde Almina Ecrin Ramazanoğlu, kadınlar 200 metre çift palet kategorisinde Derin Çelikkanat, erkekler 50 metre çift palet kategorisinde Kaan Hüseyin Şen, erkekler 4x100 metre çift palet su üstü kategorisinde Hazem Butekno, Kaan Hüseyin Şen, Ege Ulusoy ve Ali Aras Ödüm de yeni rekorların sahipleri oldu.

Dereceye giren sporculara madalya ve kupalar, TSSF Başkan Vekili Hakan Arslan, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Kapanış seremonisinde konuşan AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, yarışmaya katılan ve dereceye giren sporcuları kutladığını, yüzücülerden dünyada da derece beklediklerini ifade etti.

Sakarya

