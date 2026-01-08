Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Spor Türk satranç sporcularından Panamerikan Üniversiteler Şampiyonası'nda 3 madalya

Türk satranç sporcularından Panamerikan Üniversiteler Şampiyonası'nda 3 madalya

Yayınlanma Tarihi: 08.01.2026 08:32

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Panamerikan Üniversiteler Şampiyonası'nda Türk satranç sporcularından Sıla Çağlar altın, Ekin Barış Özenir gümüş, Işık Can ise bronz madalya kazandı.

Türk satranç sporcularından Panamerikan Üniversiteler Şampiyonası’nda 3 madalya

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre, ABD'nin DuPage County kentinin Oak Brook bölgesindeki şampiyonada Kadın Uluslararası Usta (WIM) Sıla Çağlar, Uluslararası Usta (IM) Ekin Barış Özenir ve Büyük Usta (GM) Işık Can, kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

Şampiyonada Saint Louis Üniversitesi ile yarışan WIM Sıla Çağlar genel kategoride kadın oyuncular arasında birinci oldu.

Rio Grande Üniversitesi adına mücadele eden IM Ekin Barış Özenir gümüş, Missouri Üniversitesi'nden GM Işık Can ise bronz madalya elde etti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Amerika Birleşik Devletleri ABD

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Kul Hakkına En Büyük Saldırı – 5: Cinayet

Kul Hakkına En Büyük Saldırı – 5: Cinayet

Bilgi belleği: Kütüphaneler

Bilgi belleği: Kütüphaneler

Fatih’in kürkünü giydirdiği alim Hızır Bey

Fatih'in kürkünü giydirdiği alim Hızır Bey

Kış mevsiminde içinizi ısıtacak kitaplar listesi

Kış mevsiminde içinizi ısıtacak kitaplar listesi

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Kuzey Kıbrıs’ta siyonizm tehdidi

Kuzey Kıbrıs'ta siyonizm tehdidi

Uluslararası hukuk bağlamında Gazze’de yaşananlar

Uluslararası hukuk bağlamında Gazze'de yaşananlar

5 başlıkta Filistin meselesi

5 başlıkta Filistin meselesi

Filistin - İsrail Çatışması’na dair bilmeniz gereken kavramlar

Filistin - İsrail Çatışması'na dair bilmeniz gereken kavramlar

İsrail’in kanlı elmas ticareti

İsrail'in kanlı elmas ticareti

İnsanlığın Hafızası Kayıt Altında: Gazze Soykırımı Dijital Arşive Dönüştü

İnsanlığın Hafızası Kayıt Altında: Gazze Soykırımı Dijital Arşive Dönüştü

>