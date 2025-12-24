Bugün
Anasayfa Spor Okçulukta gözler 2026'da Antalya'da olacak

Yayınlanma Tarihi: 24.12.2025 08:38

Açık Hava Avrupa Şampiyonası ve Avrupa Okçuluk Federasyonu Kongresi, Antalya'da yapılacak.

Okçuluk branşında 2026 yılında Açık Hava Avrupa Şampiyonası ve Avrupa Federasyonu Kongresi, Antalya'da düzenlenecek.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun internet sitesinde yayımlanan taslak faaliyet takvimine göre Avrupa Okçuluk Federasyonu Kongresi, 17 Mayıs'ta yapılacak.

Okçuluk branşının merkezlerinden Antalya'da kongrenin ardından 18-24 Mayıs tarihlerinde Açık Hava Avrupa Şampiyonası gerçekleştirilecek.

Antalya ayrıca Avrupa Grand Prix'si (20-26 Nisan) ve Dünya Kupası'nın 3. ayağına (9-14 Haziran) ev sahipliği yapacak.

Okçulukta 2026 yılında öne çıkan diğer organizasyonların taslak programı ise şöyle:

Salon Avrupa Şampiyonası (16-21 Şubat/Plovdiv, Bulgaristan)

Dünya Kupası 1. ayak (7-12 Nisan/Puebla, Meksika)

Dünya Kupası 2. ayak (5-10 Mayıs/Şanghay, Çin)

Dünya Kupası 4. ayak (7-12 Temmuz/Madrid, İspanya)

Gençler Avrupa Şampiyonası (20-26 Temmuz/Arnhem, Hollanda)

Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası (28 Nisan-3 Mayıs/Roma, İtalya)

