Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Spor Olimpiyat üçüncüsü milli güreşçi Soner Demirtaş, aktif sporculuk kariyerini noktaladı

Olimpiyat üçüncüsü milli güreşçi Soner Demirtaş, aktif sporculuk kariyerini noktaladı

Yayınlanma Tarihi: 11.12.2025 08:39

Soner Demirtaş, A Milli Serbest Stil Güreş Takımı Teknik Direktörü olarak kariyerine devam edecek.

Olimpiyat üçüncüsü milli güreşçi Soner Demirtaş, aktif sporculuk kariyerini noktaladı

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü olan, üst üste 3 kez Avrupa şampiyonluğu, 1 kez dünya üçüncülüğü kazanan milli güreşçi Soner Demirtaş, aktif sporculuğu bıraktı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasında, "Türk güreşine kattığı değer, minderde gösterdiği mücadele ve örnek sporculuğuyla Soner Demirtaş, bundan sonra güreşe Serbest A Milli Takım Teknik Direktörü olarak hizmet edecek. Aktif kariyerini bugün sonlandıran Soner Demirtaş'a, Türk güreşine minderde uzun yıllar boyunca vermiş olduğu emek ve katkılar için teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Başarılı sporcunun kariyeri boyunca büyük turnuvalarda elde ettiği dereceler şöyle:

- 2016, 2017 ve 2018 Avrupa Güreş Şampiyonaları'nda üst üste üç kez Avrupa şampiyonu

- 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda Olimpiyat üçüncüsü

- 2017 Dünya Şampiyonası'nda Dünya üçüncüsü

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Türkiye Güreş Federasyonu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

İslam uygarlığında Müslüman alimlerin icat ettiği saatler

İslam uygarlığında Müslüman alimlerin icat ettiği saatler

Kadim Üsküdar’ın modern camisi: Şakirin

Kadim Üsküdar’ın modern camisi: Şakirin

Fatih Sultan Mehmet İstanbul’un fethinden sonra şehri nasıl imar etti?

Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethinden sonra şehri nasıl imar etti?

Çocukları severek büyütmekle ilgili ayet ve hadisler

Çocukları severek büyütmekle ilgili ayet ve hadisler

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İngiliz Aktivist Ruth Herbert, Filistin İçin Yürüdü: İnsanlığımız Filistin ile Sınanıyor

İngiliz Aktivist Ruth Herbert, Filistin İçin Yürüdü: "İnsanlığımız Filistin ile Sınanıyor"

Semender nesiller

Semender nesiller

Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Jew York tarihe karışıyor

Jew York tarihe karışıyor

>