Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçme Yarışması, Mersin’de tamamlandı

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde 7 gün süren organizasyona, 40 il ve 91 kulüpten yaklaşık 640 sporcu katıldı. Müsabakalar büyükler, gençler, 18 ve 16 yaş altı kategorilerinde yapıldı.

Federasyonun açıkladığı sonuçlara göre büyüklerde dereceye giren sporcular şöyle:

Erkekler 10 metre havalı tüfek: 1. Mert Nalbant (TSK Spor Gücü), 2. Yusuf Karabina (TSK Spor Gücü), 3. Galip Berat Afal (Erzincan Gençlik Spor Kulübü)

Kadınlar 10 metre havalı tüfek: 1. Elif Berfin Altun (BER-İZ Atıcılık Spor Kulübü), 2. Elif Duygu Eren Kotoş (TSK Spor Gücü), 3. Esin Akgün (Diyarbakır Tenis Atıcılık Yüzme Spor Kulübü)

Erkekler 10 metre havalı tabanca: 1. Buğra Selimzade (Parla Akademi Spor Kulübü), 2. İsmail Keleş (Jandarma Gücü Spor Kulübü), 3. Gökhan Eryiğit (Diyarbakır Tenis Atıcılık Yüzme Spor Kulübü)

Kadınlar 10 metre havalı tabanca: 1. Esra Bozabalı (Jandarma Gücü Spor Kulübü), 2. İlayda Nur Çürük (Parla Akademi Spor Kulübü), 3. Emine Taşdelen (İstanbul ferdi)

