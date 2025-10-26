Bugün
Genç milli yelkenciler İtalya'da 5 madalya kazandı

Yayınlanma Tarihi: 26.10.2025 09:08

Milli yelkenciler, İtalya'da düzenlenen IQFoil Genç ve Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda 1 gümüş, 4 bronz madalya elde etti.

Türkiye Yelken Federasyonunun açıklamasına göre İtalya'nın Arzachena kentindeki organizasyonda 19 yaş altı erkekler kategorisinde Artun Şenol (Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi) ve 19 yaş altı kızlar kategorisinde Nurhayat Güven (Fenerbahçe Spor Kulübü Doğuş Yelken Şubesi) üçüncü olmayı başardı.

Organizasyonda 17 yaş altı kızlar kategorisinde Rüya Uğurlu (İzmir'den ferdi) üçüncü, 15 yaş altı kızlar kategorisinde Parla Kabasakal (EMR Windsurf ve Yelken Spor Kulübü) ikinci, Nisa Üstündağ (Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi) üçüncü basamakta yer aldı.

