Genç milli yelkenciler İtalya’da 5 madalya kazandı

Türkiye Yelken Federasyonunun açıklamasına göre İtalya'nın Arzachena kentindeki organizasyonda 19 yaş altı erkekler kategorisinde Artun Şenol (Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi) ve 19 yaş altı kızlar kategorisinde Nurhayat Güven (Fenerbahçe Spor Kulübü Doğuş Yelken Şubesi) üçüncü olmayı başardı.

Organizasyonda 17 yaş altı kızlar kategorisinde Rüya Uğurlu (İzmir'den ferdi) üçüncü, 15 yaş altı kızlar kategorisinde Parla Kabasakal (EMR Windsurf ve Yelken Spor Kulübü) ikinci, Nisa Üstündağ (Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi) üçüncü basamakta yer aldı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.