Milli para atlet Mehmet Emin Eğilmez, Dünya Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Yayınlanma Tarihi: 02.10.2025 09:32

Milli sporcu Mehmet Emin Eğilmez, Hindistan'da düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nın beşinci gününde bronz madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Yeni Delhi'deki organizasyonda Mehmet Emin Eğilmez, erkekler 800 metre T20 kategorisinde koştu.

Mehmet Emin, 1.54.34'lük derecesiyle bronz madalya kazanarak podyumun son basamağında yer aldı.

Öte yandan Muhammet Atıcı da erkekler gülle atma F20 kategorisinde dördüncü oldu.

