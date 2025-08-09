Bugün
Para Tekvando Milli Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıklarına başladı

Yayınlanma Tarihi: 09.08.2025 11:15

Türkiye Para Tekvando Milli Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıklarına Ankara'da başladı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sporcular, Nur Tatar Tekvando Spor Salonu'nda yoğun bir antrenman programıyla çalışmalarını sürdürecek.

Federasyon Başkanı Bahri Tanrıkulu, hazırlık antrenmanını ziyaret ederek, sporcu ve teknik ekiple bir araya geldi.

Takımın motivasyonunu artırmak amacıyla sporcularla yakından ilgilenen Tanrıkulu, "Milli takımımıza güveniyoruz, Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz. Tüm sporcularımıza ve teknik ekibimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

