Milli atıcılar, Avrupa Şampiyonası’nı 10 madalyayla tamamladı

Türkiye, 2025 Avrupa Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Şampiyonası'nda 4'ü altın toplam 10 madalya elde etti.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Fransa'nın Chateauroux kentinde düzenlenen organizasyonda müsabakalar sona erdi.

Şampiyonada bugün Rümeysa Pelin Kaya, Safiye Temizdemir ve Dilara Bedia Kızılsu'dan oluşan milli takım, trap trio büyük kadınlar disiplininde gümüş madalya aldı.

Trap trio genç kadınlar disiplininde yarışan Esma Samira Kaya, İlia Naz Uzun ve Tuğba Tatlı'nın yer aldığı milli takım, bronz madalyanın sahibi oldu.

Ege Çapar, Hüseyin Efe Özmen ve Vekil Ege Keten'den oluşan ay-yıldızlı ekip ise trap trio genç erkeklerde 4. sırayı aldı.

Milli sporcular böylece 25 Temmuz'dan bu yana mücadele ettikleri şampiyonayı 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 10 madalyayla tamamladı.

Avrupa Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcular ve disiplinleri şöyle:

Altın madalya:

- Buğra Selimzade (50 metre serbest tabanca büyük erkekler)

- Muhammet Seyhun Kaya (Skeet solo genç erkekler)

- Hüseyin Efe Özmen (Trap solo genç erkekler)

- Muhammed Seyhun Kaya, Ali Can Arabacı, Ahmet Baran (Skeet trio genç erkekler)

Gümüş madalya:

- Adnan Efe Uçar (50 metre serbest tabanca genç erkekler)

- Buğra Selimzade, İsmail Keleş, Aydın Güçlü (50 metre serbest tabanca büyük erkekler takım)

- Rümeysa Pelin Kaya, Safiye Temizdemir, Dilara Bedia Kızılsu (Trap trio büyük kadınlar)

Bronz madalya:

- Buğra Selimzade, Aydın Güçlü, İsmail Keleş (25 metre standart tabanca erkekler takım)

- Nedim Tolga Tunçer, Murat İlbilgi, Yavuz İlnam (Trap büyük erkekler takım)

- Esma Samira Kaya, İlia Naz Uzun, Tuğba Tatlı (Trap trio genç kadınlar)

