Türkiye, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Güç Sıralamasında İlk 4'te!
Yayınlanma Tarihi: 06.08.2025 08:29
Sırbistan'ın birinci sırada bulunduğu listede, ilk 5'teki diğer ekipler sırasıyla Almanya, Fransa, Türkiye ve Letonya oldu.
FIBA'nın 2025 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) "güç sıralamasında" Türkiye, 4. sırada yer aldı.
FIBA'nın sosyal medya hesabı; Finlandiya, Polonya, Kıbrıs Rum Kesimi ve Letonya'nın ev sahipliğinde 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek takımların "güç sıralamasını" paylaştı.
Daha önce 9. sırada bulunan A Milli Takım, listede 5 basamak yükselerek 4. sıraya yükseldi.
Sırbistan'ın birinci sırada bulunduğu listede, ilk 5'teki diğer ekipler sırasıyla Almanya, Fransa, Türkiye ve Letonya oldu.
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