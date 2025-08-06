Türkiye, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Güç Sıralamasında İlk 4’te!

FIBA'nın 2025 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) "güç sıralamasında" Türkiye, 4. sırada yer aldı.

FIBA'nın sosyal medya hesabı; Finlandiya, Polonya, Kıbrıs Rum Kesimi ve Letonya'nın ev sahipliğinde 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek takımların "güç sıralamasını" paylaştı.

Daha önce 9. sırada bulunan A Milli Takım, listede 5 basamak yükselerek 4. sıraya yükseldi.

Sırbistan'ın birinci sırada bulunduğu listede, ilk 5'teki diğer ekipler sırasıyla Almanya, Fransa, Türkiye ve Letonya oldu.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.