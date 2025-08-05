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Anasayfa Spor Finlandiya Avrupa U20 Atletizm Şampiyonasına Ev Sahipliği Yapacak

Finlandiya Avrupa U20 Atletizm Şampiyonasına Ev Sahipliği Yapacak

Yayınlanma Tarihi: 05.08.2025 08:31

Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası, 7-10 Ağustos tarihlerinde Finlandiya'da düzenlenecek.

Finlandiya Avrupa U20 Atletizm Şampiyonasına Ev Sahipliği Yapacak

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Tampere kentindeki organizasyonda 25'i kadın toplam 41 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.

Milli takım kadrosunda yer alan sporcular şunlar:

- Kadınlar

İrem Yıldırım, Cemile Duran, Eda Nur Tulum, Berfin Babat, Duru İklim Kadanalı, İlkim Altunbulak, Zeynep Özkara, Viyan Adar, Edibe Yağız, Ceyda Melek Pınar, Döndü Kübra Boyraz, İrem Yiğit, Elanur Şen, Elif Naz Köseoğlu, Aleyna Karabulut, Rahime Yiğit, Nisa Nur Özdemir, Nisanur Akdoğan, Rabiye Çiçek, Simanur Bilgili, Özlem Özcan, Sümeyye Nur Şirin, Feyza Sağdıç, İpek Özkavlak, Şerife Berra Güven

- Erkekler

Muhammed Can Karaboğa, Adar Anar, Eren Keser, Oğuzhan Zeki Yeşilobalıgil, Hasan Can Akdemir, Ali Tunç, Barış Aktaş, Koray Uygun, Azat Özkan, Kıyasettin Kara, Deniz Kandöker, Emre Çolak, Yasir Kuduban, Batuhan Özdemir, Azadullah Beğçe, Erkan Karayıl

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Finlandiya İrem Yıldırım Cemile Duran Eda Nur Tulum Berfin Babat Duru İklim Kadanalı İlkim Altunbulak

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