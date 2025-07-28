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Anasayfa Spor Uluslararası Türkiye Gençler Badminton Turnuvası'nda madalyalar sahiplerini buldu

Uluslararası Türkiye Gençler Badminton Turnuvası'nda madalyalar sahiplerini buldu

Yayınlanma Tarihi: 28.07.2025 17:28

Türk badmintoncular, Ata Sporları Merkezi Spor Salonu’nda yapılan organizasyonda 4 altın, 5 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 18 madalya elde etti

Uluslararası Türkiye Gençler Badminton Turnuvası’nda madalyalar sahiplerini buldu

Türk badmintoncular, Ata Sporları Merkezi Spor Salonu'nda yapılan organizasyonda 4 altın, 5 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 18 madalya elde etti.

Mehmet Can Töremiş (tek erkekler), Aysu Arslan ile Defne Ilgın Koçak (çift kadınlar), Mehmet Can Töremiş ile Gökay Göl (çift erkekler) ve Nisa Nur Çimen ile Gökay Göl (karışık çiftler), turnuvada şampiyonluğa ulaştı.
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Ata Sporları Merkezi Spor Salonu Mehmet Can Töremiş Gökay Göl Aysu Arslan

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