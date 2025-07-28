Uluslararası Türkiye Gençler Badminton Turnuvası'nda madalyalar sahiplerini buldu
Yayınlanma Tarihi: 28.07.2025 17:28
Türk badmintoncular, Ata Sporları Merkezi Spor Salonu’nda yapılan organizasyonda 4 altın, 5 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 18 madalya elde etti
Türk badmintoncular, Ata Sporları Merkezi Spor Salonu'nda yapılan organizasyonda 4 altın, 5 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 18 madalya elde etti.Mehmet Can Töremiş (tek erkekler), Aysu Arslan ile Defne Ilgın Koçak (çift kadınlar), Mehmet Can Töremiş ile Gökay Göl (çift erkekler) ve Nisa Nur Çimen ile Gökay Göl (karışık çiftler), turnuvada şampiyonluğa ulaştı.
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