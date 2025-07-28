Uluslararası Türkiye Gençler Badminton Turnuvası’nda madalyalar sahiplerini buldu

Türk badmintoncular, Ata Sporları Merkezi Spor Salonu'nda yapılan organizasyonda 4 altın, 5 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 18 madalya elde etti.

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