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Anasayfa Spor Milli kürekçi Halil Kaan Köroğlu, Polonya'da altın madalya kazandı

Milli kürekçi Halil Kaan Köroğlu, Polonya'da altın madalya kazandı

Yayınlanma Tarihi: 27.07.2025 11:10

Milli kürekçi Halil Kaan Köroğlu, Polonya'da düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Milli kürekçi Halil Kaan Köroğlu, Polonya’da altın madalya kazandı

Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre, Poznan kentindeki Malta Gölü'nde düzenlenen şampiyonada hafif kilo erkekler tek çiftede (BLM1x) yarışan milli sporcu Halil Kaan Köroğlu, altın madalya elde etti.

Açıklamada, "Halil Kaan 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda sergilediği performansla şampiyon oldu ve altın madalyayı ülkemize kazandırdı. Ay-yıldızlı bayrağımızı gururla zirveye taşıyan sporcumuzu gönülden tebrik eder, bize yaşattığı sevinç ve gurur için teşekkür ediyoruz." denildi.

Türk sporcuların 4 kategoride yarıştığı şampiyona bugün sona erecek.

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