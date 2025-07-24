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Anasayfa Spor Milli atlet Berke Akçam'dan Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda altın madalya

Milli atlet Berke Akçam'dan Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda altın madalya

Yayınlanma Tarihi: 24.07.2025 10:42

Milli atlet Berke Akçam, Almanya'da düzenlenen FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda (Universiade) altın madalya kazandı.

Milli atlet Berke Akçam’dan Dünya Yaz Üniversite Oyunları’nda altın madalya

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin açıklamasına göre Rhine-Ruhr şehrinde devam eden oyunlarda ay-yıldızlı sporculardan Berke Akçam, 400 metre engellide koştu.

Yarışmada Berke Akçam, 49.29'luk derecesiyle birinci olarak Türkiye'yi kürsünün en üst basamağında temsil etti.

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Berke Akçam Dünya Yaz Üniversite Oyunları

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