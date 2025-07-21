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Anasayfa Spor Kırşehirli dağcılar Hasan Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi

Kırşehirli dağcılar Hasan Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi

Yayınlanma Tarihi: 21.07.2025 15:46

Kırşehirli dağcılar, Aksaray ve Niğde il sınırları içinde yer alan Hasan Dağı'nda zirve tırmanışı gerçekleştirerek kamp yaptı.

Kırşehirli dağcılar Hasan Dağı’na zirve tırmanışı gerçekleştirdi

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı il dışı programı kapsamında 6 dağcıdan oluşan ekip, ilk olarak Hasan Dağı eteklerinde çadır kurdu.

Dağcılar, kamp deneyimi kapsamında, dağcılık malzemelerinin kullanımı, çadır ve uyku tulumları kurulumu, çadırda geceleme, beslenme, sıvı alımı, genel yürüyüş kuralları, ilk yardım gibi konuları bir kez daha deneyimledi.

Zorlu yürüyüşün ardından zirveye tırmanan dağcılar, Türk bayrağı dikerek saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu. Dağcılar, zirvede Kırşehirspor forması da açtı.

Dağcılar, 3 günlük etkinliğin ardından Kırşehir'e döndü.

Zirvede tırmanışını değerlendiren dağcılardan Tayfun Doğan, sıcak havada zorlu bir tırmanış yaptıklarını belirterek, Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği ile Hasan Dağı zirve tırmanışını başarıyla gerçekleştirdiklerini ifade etti.

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Türkiye Dağcılık Federasyonu

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