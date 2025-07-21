Kırşehirli dağcılar Hasan Dağı’na zirve tırmanışı gerçekleştirdi

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı il dışı programı kapsamında 6 dağcıdan oluşan ekip, ilk olarak Hasan Dağı eteklerinde çadır kurdu.

Dağcılar, kamp deneyimi kapsamında, dağcılık malzemelerinin kullanımı, çadır ve uyku tulumları kurulumu, çadırda geceleme, beslenme, sıvı alımı, genel yürüyüş kuralları, ilk yardım gibi konuları bir kez daha deneyimledi.

Zorlu yürüyüşün ardından zirveye tırmanan dağcılar, Türk bayrağı dikerek saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu. Dağcılar, zirvede Kırşehirspor forması da açtı.

Dağcılar, 3 günlük etkinliğin ardından Kırşehir'e döndü.

Zirvede tırmanışını değerlendiren dağcılardan Tayfun Doğan, sıcak havada zorlu bir tırmanış yaptıklarını belirterek, Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği ile Hasan Dağı zirve tırmanışını başarıyla gerçekleştirdiklerini ifade etti.

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