Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Spor Milli tekvandocu Muhammed Emir Yılmaz, FISU 2025'te gümüş madalya kazandı

Milli tekvandocu Muhammed Emir Yılmaz, FISU 2025'te gümüş madalya kazandı

Yayınlanma Tarihi: 18.07.2025 08:56

Milli tekvandocu Muhammed Emir Yılmaz, Almanya'da düzenlenen FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda gümüş madalya elde etti.

Milli tekvandocu Muhammed Emir Yılmaz, FISU 2025’te gümüş madalya kazandı

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Rhine-Ruhr bölgesindeki organizasyonda Muhammed Emir, poomsae erkekler bireysel kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu. 8.765 puan alarak kürsünün ikinci basamağında yer alan Muhammed Emir, Türkiye'nin organizasyondaki ilk madalyasını getirdi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Muhammed Emir Yılmaz Almanya Rhine Ruhr

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Günümüzdeki sessiz tehlike: İnternet bağımlılığı

Günümüzdeki sessiz tehlike: İnternet bağımlılığı

Türkiye’de basılan ilk sözlük: Vankulu Lügatı

Türkiye’de basılan ilk sözlük: Vankulu Lügatı

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri I 1. Bölüm: Siyer İlmi ve Siyer İlminin Kaynakları

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri I 1. Bölüm: Siyer İlmi ve Siyer İlminin Kaynakları

Hz. Ömer’in RA ilkleri

Hz. Ömer'in (RA) ilkleri

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Gazze Soykırımı’nda öne çıkan 11 katliam

Gazze Soykırımı'nda öne çıkan 11 katliam

Tekirdağ’da orman yangınından etkilenen alanlar havadan görüntülendi

Tekirdağ'da orman yangınından etkilenen alanlar havadan görüntülendi

Orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı

Orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı

İsrail’in yok ettiği tarih: Meğaribe

İsrail'in yok ettiği tarih: Meğaribe

İslam bilim dünyasından 10 alim 10 keşif

İslam bilim dünyasından 10 alim 10 keşif

Uluslararası hukuk bağlamında Gazze’de yaşananlar

Uluslararası hukuk bağlamında Gazze'de yaşananlar

>