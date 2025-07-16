Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Spor 15 Yaş Altı Erkek Milli Masa Tenisi Takımı, Avrupa ikincisi oldu

15 Yaş Altı Erkek Milli Masa Tenisi Takımı, Avrupa ikincisi oldu

Yayınlanma Tarihi: 16.07.2025 08:26

5 Yaş Altı Erkek Milli Masa Tenisi Takımı, Çekya'da düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

15 Yaş Altı Erkek Milli Masa Tenisi Takımı, Avrupa ikincisi oldu

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, finalde geçen yılın şampiyonu İtalya ile karşılaşan milli takım, 3-1 mağlup olarak Avrupa ikinciliğini elde etti.

Antrenör Gökmen Öçal yönetimindeki milli takım kadrosunda Kenan Eren Kahraman, Görkem Öçal, Ahmet Şahan ve Kuzey Gündoğdu yer aldı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
5 Yaş Altı Erkek Milli Masa Tenisi Takımı 15 Yaş Altı Erkek Milli Masa Tenisi Takımı Çekya Türkiye Masa Tenisi Federasyonu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Ekrem Demirli Dersleri - Fütuhat-ı Mekkiyye Okumaları - 15. Bölüm

Ekrem Demirli Dersleri - Fütuhat-ı Mekkiyye Okumaları - 15. Bölüm

Otlarıyla meşhur Girit mutfağı

Otlarıyla meşhur Girit mutfağı

Manhattan Projesi: Karanlık Çağın Başlangıcı

Manhattan Projesi: Karanlık Çağın Başlangıcı

Kitap Terimleri Sözlüğü

Kitap Terimleri Sözlüğü

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Tekirdağ’da orman yangınından etkilenen alanlar havadan görüntülendi

Tekirdağ'da orman yangınından etkilenen alanlar havadan görüntülendi

Orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı

Orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı

İsrail’in yok ettiği tarih: Meğaribe

İsrail'in yok ettiği tarih: Meğaribe

İslam bilim dünyasından 10 alim 10 keşif

İslam bilim dünyasından 10 alim 10 keşif

Uluslararası hukuk bağlamında Gazze’de yaşananlar

Uluslararası hukuk bağlamında Gazze'de yaşananlar

Şehitlerimizi uğurluyoruz: 12 Kahraman 12 Ulu Çınar

Şehitlerimizi uğurluyoruz: 12 Kahraman 12 Ulu Çınar

>