15 Yaş Altı Erkek Milli Masa Tenisi Takımı, Avrupa ikincisi oldu

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, finalde geçen yılın şampiyonu İtalya ile karşılaşan milli takım, 3-1 mağlup olarak Avrupa ikinciliğini elde etti.

Antrenör Gökmen Öçal yönetimindeki milli takım kadrosunda Kenan Eren Kahraman, Görkem Öçal, Ahmet Şahan ve Kuzey Gündoğdu yer aldı.

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