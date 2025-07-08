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Anasayfa Spor Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları, Meriç Nehri'nde yapılacak

Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları, Meriç Nehri'nde yapılacak

Yayınlanma Tarihi: 08.07.2025 09:27

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları 11-13 Temmuz tarihlerinde Edirne'de Meriç Nehri parkurunda gerçekleştirilecek.

Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları, Meriç Nehri’nde yapılacak

Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle düzenlenecek organizasyon, Türkiye'nin olimpik standartlara sahip ilk kürek parkuru Meriç Nehri'nde kürek camiasını bir araya getirecek.

Yarışlara 25'i aşkın kulüpten 400'e yakın sporcu katılacak.

Sporcular, 2000 ve 1000 metrelik parkurlarda kadın ve erkek klasmanlarında, 19 Yaş Altı (Gençler), 17 Yaş Altı (Yıldızlar) ve 15 Yaş Altı (Küçükler) kategorilerinde mücadele edecek.

Yarışlarda tek çifte, iki çifte, dört çifte, iki tek, dört tek ve sekiz tek tekne sınıflarında rekabet yaşanacak.

Yarışların ilk günü olan 11 Temmuz Cuma günü eleme yarışları yapılacak.

12-13 Temmuz tarihlerinde ise final müsabakaları gerçekleştirilecek.

Öte yandan organizasyon kapsamında Master Yarışları da düzenlenecek.

Türkiye Kürek Federasyonu, yarışların final günlerini Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlayacak. 12-13 Temmuz tarihlerindeki yarışlar, sabah saat 10.00 itibarıyla canlı olarak izlenebilecek.

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Meriç Nehri Edirne Türkiye Kürek Federasyonu Edirne Valiliği

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