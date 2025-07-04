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Anasayfa Spor Milli cimnastikçiler, Trampolin Dünya Kupası'nın Portekiz ayağına katılacak

Milli cimnastikçiler, Trampolin Dünya Kupası'nın Portekiz ayağına katılacak

Yayınlanma Tarihi: 04.07.2025 10:25

Livanur Yalçın ve Ecem Nisa Esen'in de katılacağı Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nın Portekiz ayağı, yarın başlayacak.

Milli cimnastikçiler, Trampolin Dünya Kupası’nın Portekiz ayağına katılacak

Livanur Yalçın ve Ecem Nisa Esen'in de katılacağı Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nın Portekiz ayağı, yarın başlayacak.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre, 5-6 Temmuz tarihlerinde Coimbra kentinde düzenlenecek organizasyonda 26 ülkeden 224 cimnastikçi mücadele edecek.

Dünya Kupası'nın İtalya ayağında kadınlar senkron kategorisinde 6. olan Livanur ve Ecem Nisa, Portekiz etabında da Türkiye'yi temsil edecek.

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